【朝鮮局勢】北韓邀請８名南韓記者下周三採訪銷毀核試驗場

《經濟通通訊社１５日專訊》韓聯社報道，青瓦台接獲北韓政府通知，將邀請８名南韓記者

自費赴當地，於下周三（２３日）至下周五（２５日）採訪銷毀豐溪里核試驗場。

據指，該８名南韓記者需要從北韓駐華使館獲得簽證，並於下周二（２２日）從北京乘坐專

機，與其他獲邀的外媒記者一同飛抵元山葛麻機場，並入駐元山市的酒店和記者中心。

消息指，外媒記者團乘坐的火車，將於前往北部核試驗場採訪後返回元山，並於本月２６日

或２７日從葛麻機場乘機離境。（ａｌ）

