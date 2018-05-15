《經濟通通訊社１５日專訊》韓聯社報道，青瓦台接獲北韓政府通知，將邀請８名南韓記者
自費赴當地，於下周三（２３日）至下周五（２５日）採訪銷毀豐溪里核試驗場。
據指，該８名南韓記者需要從北韓駐華使館獲得簽證，並於下周二（２２日）從北京乘坐專
機，與其他獲邀的外媒記者一同飛抵元山葛麻機場，並入駐元山市的酒店和記者中心。
消息指，外媒記者團乘坐的火車，將於前往北部核試驗場採訪後返回元山，並於本月２６日
或２７日從葛麻機場乘機離境。（ａｌ）
15/05/2018 16:01
【朝鮮局勢】北韓邀請８名南韓記者下周三採訪銷毀核試驗場
《經濟通通訊社１５日專訊》韓聯社報道，青瓦台接獲北韓政府通知，將邀請８名南韓記者
自費赴當地，於下周三（２３日）至下周五（２５日）採訪銷毀豐溪里核試驗場。
據指，該８名南韓記者需要從北韓駐華使館獲得簽證，並於下周二（２２日）從北京乘坐專
機，與其他獲邀的外媒記者一同飛抵元山葛麻機場，並入駐元山市的酒店和記者中心。
消息指，外媒記者團乘坐的火車，將於前往北部核試驗場採訪後返回元山，並於本月２６日
或２７日從葛麻機場乘機離境。（ａｌ）
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