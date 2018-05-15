【ＩＰＯ反應】皇岦（０８１０５）超購３４倍下限定價，人人有份

《經濟通通訊社１５日專訊》皇岦（０８１０５）宣布招股結果，最終發售價定為每股

０﹒４元，為招股價範圍０﹒４至０﹒５元下限，以此價計算，預計淨籌５３３０萬元。

香港公開發售已獲適度超額認購，認購合共７﹒１億股，相當香港公開發售股份總數約３４

﹒３８倍。按機制，分配至香港公開發售的發售股份總數增加至６０００萬股，相當於全球發售

可供認購發售股份總數的３０％。國際配售獲輕微超額認購０﹒０４倍。人人穩獲一手。

股份明天（１６日）掛牌，一手５０００股。（ｆｆ）

