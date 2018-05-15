《經濟通通訊社１５日專訊》金管局總裁陳德霖出席立法會財委會後表示，本港樓價持續上
升，但難以預測未來樓市發展，但新樓落成及供應量可能增加，按息亦會慢慢上升，需要更多時
間觀察樓市發展。
他表示，現時按息偏低，但９７年按息曾接近１２厘，但仍然未有阻止泡沫形成。金管局的
「逆周期措施」並非針對樓價，而是維持銀行體系穩定，８輪逆周期措施後，銀行抗震能力提升
，新造按揭成數為五成，家庭收入對供款比率仍有改善。
他又指，放寬按保計劃需要小心平衡風險管理及對樓市的影響，暫時未有進一步消息。
（ｃｈ）
15/05/2018 12:28
【本港樓市】陳德霖：按息或逐步上升，需更多時間觀察樓市
《經濟通通訊社１５日專訊》金管局總裁陳德霖出席立法會財委會後表示，本港樓價持續上
升，但難以預測未來樓市發展，但新樓落成及供應量可能增加，按息亦會慢慢上升，需要更多時
間觀察樓市發展。
他表示，現時按息偏低，但９７年按息曾接近１２厘，但仍然未有阻止泡沫形成。金管局的
「逆周期措施」並非針對樓價，而是維持銀行體系穩定，８輪逆周期措施後，銀行抗震能力提升
，新造按揭成數為五成，家庭收入對供款比率仍有改善。
他又指，放寬按保計劃需要小心平衡風險管理及對樓市的影響，暫時未有進一步消息。
（ｃｈ）
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