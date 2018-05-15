【本港樓市】陳德霖：按息或逐步上升，需更多時間觀察樓市

《經濟通通訊社１５日專訊》金管局總裁陳德霖出席立法會財委會後表示，本港樓價持續上

升，但難以預測未來樓市發展，但新樓落成及供應量可能增加，按息亦會慢慢上升，需要更多時

間觀察樓市發展。

他表示，現時按息偏低，但９７年按息曾接近１２厘，但仍然未有阻止泡沫形成。金管局的

「逆周期措施」並非針對樓價，而是維持銀行體系穩定，８輪逆周期措施後，銀行抗震能力提升

，新造按揭成數為五成，家庭收入對供款比率仍有改善。

他又指，放寬按保計劃需要小心平衡風險管理及對樓市的影響，暫時未有進一步消息。

（ｃｈ）

