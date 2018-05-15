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15/05/2018 10:55

【駐京專電】統計局：就業形勢向好，充分證明宏觀形勢基本平穩

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會表
示，主要指標的運行情況可以看到，有些指標出現了一些波動。判斷經濟形勢尤其判斷短期經濟
形勢的時候，需要參照多元一些、多角度一些，而不僅僅只是盯著一個月的變動，要從一個更長
趨勢的角度來分析經濟形勢。從這個角度來講，４月份經濟總體運行延續了穩中向好的發展態勢
，主要特點有三個方面：一是運行平穩；二是活力增強；三是效益提升。
　　從就業形勢看，４月全國城鎮調查失業率和３１個大城市城鎮調查失業率都回到了５％以下
，分別是４﹒９％和４﹒７％，比上年同期均有所回落，就業形勢的向好充分證明宏觀形勢是基
本平穩的。
　
＊首４月新能源汽車同比增１１３％＊
　
　　從高技術製造業看，１－４月份高技術製造業同比增長１１﹒９％，裝備製造業增長
９﹒２％，都是快於規模以上工業增加值６﹒９％的增速。從新的主體來看，４月份新登記企業
在去年比較快的增長基礎上再創新高，當月日均新登記的企業超過了２萬戶。
　　從新的消費業態來看，電子商務包括移動支付這些新的業態都保持了比較快的增長，１－４
月份網上零售額同比增長３２﹒４％。從投資方面看，社會領域、短板領域的投資，以及基礎設
施方面的投資都保持了比較快的增長，還有互聯網、民生領域的投資都是在增加的。
　　從新產品方面來看，１－４月份新能源汽車同比增長了一倍還多，達到１１３％，工業機器
人超過３０％的增長。新動能對經濟的支撐作用是進一步增強，整個經濟活力也在進一步增強。

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