《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會表
示，中美貿易磋商對經濟運行的影響目前還沒有完全顯現出來。
她表示，中國和美國是全球最大的兩個經濟體，在過去長期的經貿合作中形成了優勢互補的
關係。從未來發展看，當前全球經濟復甦還存在一些不穩定、不確定的因素，作為全球最大的兩
個經濟體，中美經貿平穩健康發展，不但對中美兩國經濟有好處，對全球經濟也是一個正向的推
動作用。
15/05/2018 11:28
【貿易開戰】統計局：中美貿易磋商對經濟運行影響還沒顯現
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會表
示，中美貿易磋商對經濟運行的影響目前還沒有完全顯現出來。
她表示，中國和美國是全球最大的兩個經濟體，在過去長期的經貿合作中形成了優勢互補的
關係。從未來發展看，當前全球經濟復甦還存在一些不穩定、不確定的因素，作為全球最大的兩
個經濟體，中美經貿平穩健康發展，不但對中美兩國經濟有好處，對全球經濟也是一個正向的推
動作用。
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