【貿易開戰】統計局：中美貿易磋商對經濟運行影響還沒顯現

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會表

示，中美貿易磋商對經濟運行的影響目前還沒有完全顯現出來。

她表示，中國和美國是全球最大的兩個經濟體，在過去長期的經貿合作中形成了優勢互補的

關係。從未來發展看，當前全球經濟復甦還存在一些不穩定、不確定的因素，作為全球最大的兩

個經濟體，中美經貿平穩健康發展，不但對中美兩國經濟有好處，對全球經濟也是一個正向的推

動作用。

