【駐京專電】安永蔡鑒昌：上市內銀資產質量仍然面臨較大壓力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》安永發布《中國上市銀行２０１７年回顧

及未來展望》報告顯示，２０１７年４１家中國上市銀行實現淨利潤合計１﹒５４萬億元（人民

幣．下同），比２０１６年度增長５﹒１％，增速上升了１﹒４２個百分點。上市銀行的淨利潤

增速已連續兩年上升。已披露２０１８年第一季度業績的３１家上市銀行（包括２６家Ａ股上市

銀行及５家Ｈ股上市銀行）淨利潤合計同比增長５﹒９５％，增速持續回升。

報告稱，上市銀行淨利潤增速上升的其中一個原因是資產質量穩中向好，撥備計提增速放緩

。４１家上市銀行不良貸款餘額合計１﹒３萬億元，比去年底增加５６７﹒９５億元，加權平均

不良貸款率從２０１６年底的１﹒６５％下降１﹒５５％。２０１８年第一季末，披露不良貸款

數據的２９家上市銀行加權平均不良貸款率由２０１７年底的１﹒５５％進一步下降至

１﹒５２％。此外，２０１７年上市銀行的關注類貸款比率和逾期貸款比率也保持下降趨勢。



＊撥備計提方法改變，將產生新影響＊



安永亞太區金融服務部審計服務主管蔡鑒昌在北京指出：「儘管不良貨款率、關注類貸款比

率及逾期貸款率等各項指標均有好轉的跡象，但是部分上市銀行逾期９０天以上貨款餘額仍高於

不良貸款餘額，產能過剩行業客戶和高負債槓桿企業的信用風險仍在持續暴露，上市銀行資產質

量仍然面臨較大壓力。」

由於資產質量保持穩定，儘管２０１７年上市銀行貨款損失準備計提同比增長７﹒１７％，

但增速比上年放緩８﹒６８個百分點。２０１８年，Ｈ股上市銀行開始實施新金融工具准則，Ａ

股上市銀行也將於２０１９年實施，撥備計提方法將由「已發生損失模型」改為「預期損失模型

」，這對上市銀行撥備計提將產生新的影響。

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）金融服務部合夥人許旭明指出：「同業非標投資通

常為結構化主體，其結構設計相對傳統金融工具較為複雜，可能出現層層嵌套的情況，其風險可

跨市場跨領域傳導。２０１７年各監管部門通過加強協作，消除銀行套利空間，防止風險交又傳

染，引導銀行回歸本源、服務實體經濟，取得了明顯效果。」

