  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/05/2018 15:14

【駐京專電】安永蔡鑒昌：上市內銀資產質量仍然面臨較大壓力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》安永發布《中國上市銀行２０１７年回顧
及未來展望》報告顯示，２０１７年４１家中國上市銀行實現淨利潤合計１﹒５４萬億元（人民
幣．下同），比２０１６年度增長５﹒１％，增速上升了１﹒４２個百分點。上市銀行的淨利潤
增速已連續兩年上升。已披露２０１８年第一季度業績的３１家上市銀行（包括２６家Ａ股上市
銀行及５家Ｈ股上市銀行）淨利潤合計同比增長５﹒９５％，增速持續回升。
　　報告稱，上市銀行淨利潤增速上升的其中一個原因是資產質量穩中向好，撥備計提增速放緩
。４１家上市銀行不良貸款餘額合計１﹒３萬億元，比去年底增加５６７﹒９５億元，加權平均
不良貸款率從２０１６年底的１﹒６５％下降１﹒５５％。２０１８年第一季末，披露不良貸款
數據的２９家上市銀行加權平均不良貸款率由２０１７年底的１﹒５５％進一步下降至
１﹒５２％。此外，２０１７年上市銀行的關注類貸款比率和逾期貸款比率也保持下降趨勢。
　
＊撥備計提方法改變，將產生新影響＊
　
　　安永亞太區金融服務部審計服務主管蔡鑒昌在北京指出：「儘管不良貨款率、關注類貸款比
率及逾期貸款率等各項指標均有好轉的跡象，但是部分上市銀行逾期９０天以上貨款餘額仍高於
不良貸款餘額，產能過剩行業客戶和高負債槓桿企業的信用風險仍在持續暴露，上市銀行資產質
量仍然面臨較大壓力。」
　　由於資產質量保持穩定，儘管２０１７年上市銀行貨款損失準備計提同比增長７﹒１７％，
但增速比上年放緩８﹒６８個百分點。２０１８年，Ｈ股上市銀行開始實施新金融工具准則，Ａ
股上市銀行也將於２０１９年實施，撥備計提方法將由「已發生損失模型」改為「預期損失模型
」，這對上市銀行撥備計提將產生新的影響。
　　安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）金融服務部合夥人許旭明指出：「同業非標投資通
常為結構化主體，其結構設計相對傳統金融工具較為複雜，可能出現層層嵌套的情況，其風險可
跨市場跨領域傳導。２０１７年各監管部門通過加強協作，消除銀行套利空間，防止風險交又傳
染，引導銀行回歸本源、服務實體經濟，取得了明顯效果。」

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS15/05/2018
【FOCUS】侵侵突送「救命藥」 鶴叔或一手採購一手企硬
生財有道15/05/2018
【A股入摩】234隻A股獲納入 料當日CNH需求大
生財有道15/05/2018
【A股入摩】興業：中期助藍籌龍頭價值重估 光證：MCSI不是救世主
國際動態15/05/2018
日航設廉航後年服務 迎東京奧運
生財有道14/05/2018
【入摩在即】A股入摩名單將揭曉 醫療、消費等優質股或成新貴
FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN