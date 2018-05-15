【駐京專電】安永許旭明：新金融工具準則使銀行撥備增加

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》安永金融服務合夥人許旭明表示，新的會

計準則也就是金融工具準則，於香港上市的銀行，在今年１月１號已經開始實施，Ａ股上市的銀

行明年１月１日才開始實施，非上市銀行到２０２１年才開始實施。新會計準則對上市銀行淨利

潤影響未必是負面，準則規定貸款減值準備計提是由現實已發生損失模型改為預期損失模型

，銀行撥備應該有所增加。另外，新準則下對表外的資產也要進行撥備，範圍擴大。這兩個方面

對銀行來講都會導致所需要計提的撥備預期會增加，但是未必對銀行淨利潤造成負面影響。

「因為一個新的會計準則生效，這個影響是在實施第一天就直接體現在淨資產裡面，不是體

現在淨利潤裡面。由政策導致的差額不會影響淨利潤的。這是會計政策變更要求由基數調整法的

。有可能對個別銀行在未來會有一些負面的影響，這跟資產結構和風險狀況有一定的關係。」



＊資管新規縮小浮動性利差，投資回報或縮小＊



對於資管新規對銀行業務的影響，他表示，因為現在銀行發行的一些理財產品當中，有一些

是通過期限的錯配，比如通過一些短期產品的資金配置一些較長期的資產，包括有一些非標債權

類資產在裡面，這樣通過期限和錯配拉動流動性的利差，這是目前有一些產品的特徵。但是在資

管新規下面這種做法不被允許，會縮小浮動性利差。

另外，新規對銀行理財業務投非標類債權也有一定的限制。在新規之下，銀行現在理財產品

所投的資產當中，非標資產佔比會進一步下降，可能標準類資產佔比上升也會影響到資產端的收

益。對於投資者來講，可能在資管新規實施之後能夠拿到的投資回報縮小。銀行如果想吸引住這

些投資者，要提高自己的資產配置能力和投研能力，能夠保證有一定的吸引力投資回報給到這個

投資者。

但是他也指出，從另外一個角度來看，新規打破了剛性兌付或者保本保收益，對於投資者來

講面對的是淨值的產品，能獲得多少產品收益跟產品淨值相關，這跟現有的產品結構也有很大區

別。

