《經濟通通訊社記者楊英傑１５日上海專電》上海交易所、深圳交易所聯合體昨日（１４日
）在孟加拉國首都達卡，與達卡證券交易所舉行股權收購協議簽署儀式。根據協議，本次中方聯
合體收購達卡交易所４﹒５億股，約佔總股本的２５％，交易金額９４﹒７億塔卡（約８﹒９４
億港元）。
達卡交易所是孟加拉國最主要的證券交易所。截至去年底，達卡交易所上市公司３０３家，
上市公司總市值４４０億美元。為促進孟加拉國資本市場改革發展，達卡交易所於２０１３年完
成去互助化改革，並計劃引入戰略投資者。
15/05/2018 10:52
【上海專電】滬深交易所近９億元聯購孟加拉達卡證交所２５％股權
《經濟通通訊社記者楊英傑１５日上海專電》上海交易所、深圳交易所聯合體昨日（１４日
）在孟加拉國首都達卡，與達卡證券交易所舉行股權收購協議簽署儀式。根據協議，本次中方聯
合體收購達卡交易所４﹒５億股，約佔總股本的２５％，交易金額９４﹒７億塔卡（約８﹒９４
億港元）。
達卡交易所是孟加拉國最主要的證券交易所。截至去年底，達卡交易所上市公司３０３家，
上市公司總市值４４０億美元。為促進孟加拉國資本市場改革發展，達卡交易所於２０１３年完
成去互助化改革，並計劃引入戰略投資者。
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