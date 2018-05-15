《經濟通通訊社１５日專訊》金管局總裁陳德霖出席立法會財委會時表示，市場樂觀情緒轉
變，港股因貿易和通脹憂慮而出現顯著跌幅。
他認為，美國稅改令財政赤字增加，可引致國債孳息上升；通脹可能升溫，美國加息或較市
場預期快。美元可能轉強，令新興經濟體受壓，現時已見阿根廷及土耳其面對資金流走壓力。
他又指，中美貿易衝突，將影響全球供應鏈及其他經濟體，貿易戰沒有贏家，只會威脅全球
經濟增長。（ｃｈ）
15/05/2018 10:31
【本港經濟】陳德霖：美元或轉強令新興經濟體受壓，貿易戰無贏家
《經濟通通訊社１５日專訊》金管局總裁陳德霖出席立法會財委會時表示，市場樂觀情緒轉
變，港股因貿易和通脹憂慮而出現顯著跌幅。
他認為，美國稅改令財政赤字增加，可引致國債孳息上升；通脹可能升溫，美國加息或較市
場預期快。美元可能轉強，令新興經濟體受壓，現時已見阿根廷及土耳其面對資金流走壓力。
他又指，中美貿易衝突，將影響全球供應鏈及其他經濟體，貿易戰沒有贏家，只會威脅全球
經濟增長。（ｃｈ）
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