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15/05/2018 10:38

【港匯弱勢】金管局：隨時再觸弱方保證，有能力維持港元穩定

　　《經濟通通訊社１５日專訊》金管局總裁陳德霖出席立法會財委會時表示，港元利息趨升，
但較美息慢，套息活動令港匯觸及７﹒８５弱方兌換保證，但這是聯匯制度的設計和正常運作，
金管局會在７﹒８５水平買港元沽美元，保證港元不會弱於７﹒８５。
　　他表示，近日港元一個月拆息回落，與美息之間的差距拉闊，港匯未來有可能會再次觸及弱
方兌換保證，金管局有足夠能力維持港元匯價穩定和應付資金大規模流動的情況，市場無須擔心

　　他又指出，「港元超低利率持續」的預期不切實際，市民借貸時應管理好風險。（ｃｈ）

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