【ＩＰＯ反應】智紡（８５２１）超購約廿倍，每股定價０﹒５８元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國功能性針織面料供應商智紡國際控股（０８５２１）公布

招股結果，每股定價０﹒５８元，接近原招股價每股０﹒５元至０﹒６元的中間偏上範圍，公司

淨籌約３９９０萬元。股份將於明早（１６日）於創業板上市。

公開發售部分獲超額認購約２０﹒２６倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

３０％，一手５０００股中籤率為１００％，而認購１２００萬股的「頭錘飛」有５張，中籤率

為１﹒５％。至於配售部分獲適度超額認購。（ｃｌ）

