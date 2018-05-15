《經濟通通訊社１５日專訊》中國功能性針織面料供應商智紡國際控股（０８５２１）公布
招股結果，每股定價０﹒５８元，接近原招股價每股０﹒５元至０﹒６元的中間偏上範圍，公司
淨籌約３９９０萬元。股份將於明早（１６日）於創業板上市。
公開發售部分獲超額認購約２０﹒２６倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
３０％，一手５０００股中籤率為１００％，而認購１２００萬股的「頭錘飛」有５張，中籤率
為１﹒５％。至於配售部分獲適度超額認購。（ｃｌ）
15/05/2018 09:56
【ＩＰＯ反應】智紡（８５２１）超購約廿倍，每股定價０﹒５８元
《經濟通通訊社１５日專訊》中國功能性針織面料供應商智紡國際控股（０８５２１）公布
招股結果，每股定價０﹒５８元，接近原招股價每股０﹒５元至０﹒６元的中間偏上範圍，公司
淨籌約３９９０萬元。股份將於明早（１６日）於創業板上市。
公開發售部分獲超額認購約２０﹒２６倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
３０％，一手５０００股中籤率為１００％，而認購１２００萬股的「頭錘飛」有５張，中籤率
為１﹒５％。至於配售部分獲適度超額認購。（ｃｌ）
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