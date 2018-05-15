【本港經濟】金管局：首季外匯基金投資收入２６１億元，跌５９％

《經濟通通訊社１５日專訊》金管局公布首季外匯基金投資表現，期內投資收入為２６１億

元，去年同期為６４９億元，按年跌５９％，而去年第四季為６６０億元，按季跌６０％。

當中香港股票賺１７億元，而去年同期賺１４３億元，大跌８８％，其他股票蝕７４億元；

債券賺５５億元，外匯賺２６３億元，而去年同期賺１１９億元。

支付予財政儲備的款項為１１１億元，支付予政府基金及法定組織的款項為３４億元。

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