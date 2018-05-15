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15/05/2018 17:01

【企業盈警】星謙發展料上半年純利減最少５０％，因成本持續上升

　　《經濟通通訊社１５日專訊》星謙發展（００６４０）發盈警，預期截至今年３月底止六個
月純利與去年同期相比減最少５０％。
　　董事會認為，集團截至半年度純利減少乃主要由於直接材料成本持續上升導致毛利率收窄。
（ｋｙ）

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