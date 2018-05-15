《經濟通通訊社１５日專訊》新地（０００１６）公布屯門「御半山」７８伙單位的銷售安
排，代理業務部總經理張卓秀敏表示，該批單位將會於本周六（１９日）開始出售，不設大手優
先，買家限購２伙。
張卓秀敏透露，該批單位以現金付款計劃計算，扣除最高所提供的２１％折扣後，市值合共
逾４億元。
該７８伙單位屬早前所公布的第３張價單，實用面積由３０４平方呎至４５４平方呎，涉
１０伙１房單位、２６伙１房連儲物室單位及４２伙２房單位，價單售價由６８９﹒９３萬元至
９０１﹒９９萬元，平均呎價為１９９７５元。（ｋｙ）
15/05/2018 18:18
【本港樓市】新地「御半山」７８伙單位周六起出售，買家限購２伙
《經濟通通訊社１５日專訊》新地（０００１６）公布屯門「御半山」７８伙單位的銷售安
排，代理業務部總經理張卓秀敏表示，該批單位將會於本周六（１９日）開始出售，不設大手優
先，買家限購２伙。
張卓秀敏透露，該批單位以現金付款計劃計算，扣除最高所提供的２１％折扣後，市值合共
逾４億元。
該７８伙單位屬早前所公布的第３張價單，實用面積由３０４平方呎至４５４平方呎，涉
１０伙１房單位、２６伙１房連儲物室單位及４２伙２房單位，價單售價由６８９﹒９３萬元至
９０１﹒９９萬元，平均呎價為１９９７５元。（ｋｙ）
|FOCUS15/05/2018
【FOCUS】侵侵突送「救命藥」 鶴叔或一手採購一手企硬
|生財有道15/05/2018
【A股入摩】234隻A股獲納入 料當日CNH需求大
|生財有道15/05/2018
【A股入摩】興業：中期助藍籌龍頭價值重估 光證：MCSI不是救世主
|國際動態15/05/2018
日航設廉航後年服務 迎東京奧運
|生財有道14/05/2018
【入摩在即】A股入摩名單將揭曉 醫療、消費等優質股或成新貴
|FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰