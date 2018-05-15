【本港樓市】新地「御半山」７８伙單位周六起出售，買家限購２伙

《經濟通通訊社１５日專訊》新地（０００１６）公布屯門「御半山」７８伙單位的銷售安

排，代理業務部總經理張卓秀敏表示，該批單位將會於本周六（１９日）開始出售，不設大手優

先，買家限購２伙。

張卓秀敏透露，該批單位以現金付款計劃計算，扣除最高所提供的２１％折扣後，市值合共

逾４億元。

該７８伙單位屬早前所公布的第３張價單，實用面積由３０４平方呎至４５４平方呎，涉

１０伙１房單位、２６伙１房連儲物室單位及４２伙２房單位，價單售價由６８９﹒９３萬元至

９０１﹒９９萬元，平均呎價為１９９７５元。（ｋｙ）

