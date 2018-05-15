【夜期時段】即月期指現報３１０３６點，升４６點，低水１１６點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９９６點，升６點，低水

１５６點，最新報３１０３６點，升４６點，低水１１６點，合約成交１４９３張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３６５點，升９點，低水７６點，最新報

１２３７９點，升２３點，低水６２點，合約成交３０４張。（ｃｈ）

