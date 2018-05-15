《經濟通通訊社１５日專訊》百麗國際（前上市編號：０１８８０）去年通過由私募基金高
瓴資本及鼎暉投資提出的私有化議案，《彭博》今日引述知情人士指，高瓴資本及鼎暉投資正考
慮分拆百麗的運動服飾分銷業務在港上市，可能募集大約１０億美元，最快明年實行。
知情人士稱，有關該業務可能上市的考量仍在初步階段，包括管理層在內的百麗所有人亦有
機會決定不分拆這項業務。（ｃｈ）
15/05/2018 17:17
【新股上市】報道指百麗私有化投資者擬分拆運動服飾分銷業務上市
《經濟通通訊社１５日專訊》百麗國際（前上市編號：０１８８０）去年通過由私募基金高
瓴資本及鼎暉投資提出的私有化議案，《彭博》今日引述知情人士指，高瓴資本及鼎暉投資正考
慮分拆百麗的運動服飾分銷業務在港上市，可能募集大約１０億美元，最快明年實行。
知情人士稱，有關該業務可能上市的考量仍在初步階段，包括管理層在內的百麗所有人亦有
機會決定不分拆這項業務。（ｃｈ）
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