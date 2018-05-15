【新股上市】皇岦（８１０５）暗盤收市升１３﹒８至１６﹒３％

《經濟通通訊社１５日專訊》皇岦國際教育（０８１０５）明日掛牌，於輝立暗盤交易場收

報０﹒４５５元，較招股價０﹒４元高１３﹒７５％。若不計手續費，每手５０００股賺２７５

元。

於耀才暗盤交易市場，該股收報０﹒４６５元，較招股價高１６﹒２５％，每手若不計手續

費賺３２５元。（ｃｈ）

