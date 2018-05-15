《經濟通通訊社１５日專訊》皇岦國際教育（０８１０５）明日掛牌，於輝立暗盤交易場收
報０﹒４５５元，較招股價０﹒４元高１３﹒７５％。若不計手續費，每手５０００股賺２７５
元。
於耀才暗盤交易市場，該股收報０﹒４６５元，較招股價高１６﹒２５％，每手若不計手續
費賺３２５元。（ｃｈ）
15/05/2018 19:09
【新股上市】皇岦（８１０５）暗盤收市升１３﹒８至１６﹒３％
《經濟通通訊社１５日專訊》皇岦國際教育（０８１０５）明日掛牌，於輝立暗盤交易場收
報０﹒４５５元，較招股價０﹒４元高１３﹒７５％。若不計手續費，每手５０００股賺２７５
元。
於耀才暗盤交易市場，該股收報０﹒４６５元，較招股價高１６﹒２５％，每手若不計手續
費賺３２５元。（ｃｈ）
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