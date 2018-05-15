【新股上市】智紡（８５２１）暗盤收市升８﹒６至１０﹒３％

《經濟通通訊社１５日專訊》智紡（０８５２１）明天（１６日）掛牌，於輝立證券交易場

收報０﹒６３元，比招股價０﹒５８元高８﹒６％。每手５０００股，若不計手續費賺２５０元

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耀才暗盤交易場方面，收報０﹒６４元，高招股價１０﹒３％，若不計手續費每手賺３００

元。（ｃｈ）

