【香港政情】林鄭：科技人才入境計劃最終目標是增加青年發展機會

《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥指，創科局推出的「科技人才入境計劃」除

了為吸引人才來港外，還是為了「做大個餅」，讓大家都可以分一杯羹。

她解釋，機構在申請「科技人才入境計劃」時，被規定要同時聘請本地人士，並培育他們成

為科研人才，最終目標仍是為了增加年輕人的發展機會及推動經濟發展。（ｃｗ）（ｚｚ）

