【一地兩檢】林鄭：望爭取售賣高鐵內地段車票的手續費減至最低

《經濟通通訊社１５日專訊》港鐵（０００６６）昨公布港深廣高鐵的票務安排，由於港鐵

未獲授權代售非由香港出發的內地段車票，需透過內地部門登記，過程或須收取手續費。行政長

官林鄭月娥表示，代售車票屬服務性質，收取手續費是一貫做法，但港府在有需要時會爭取將手

續費減至最低。（ｃｗ）（ｚｚ）

