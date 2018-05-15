《經濟通通訊社１５日專訊》港鐵（０００６６）昨公布港深廣高鐵的票務安排，由於港鐵
未獲授權代售非由香港出發的內地段車票，需透過內地部門登記，過程或須收取手續費。行政長
官林鄭月娥表示，代售車票屬服務性質，收取手續費是一貫做法，但港府在有需要時會爭取將手
續費減至最低。（ｃｗ）（ｚｚ）
15/05/2018 10:26
【一地兩檢】林鄭：望爭取售賣高鐵內地段車票的手續費減至最低
《經濟通通訊社１５日專訊》港鐵（０００６６）昨公布港深廣高鐵的票務安排，由於港鐵
未獲授權代售非由香港出發的內地段車票，需透過內地部門登記，過程或須收取手續費。行政長
官林鄭月娥表示，代售車票屬服務性質，收取手續費是一貫做法，但港府在有需要時會爭取將手
續費減至最低。（ｃｗ）（ｚｚ）
|生財有道15/05/2018
【A股入摩】234隻A股獲納入 料當日CNH需求大
|國際動態15/05/2018
日航設廉航後年服務 迎東京奧運
|生財有道14/05/2018
【入摩在即】A股入摩名單將揭曉 醫療、消費等優質股或成新貴
|FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
|興證快訊14/05/2018
小米來港，新股轉旺？
|國際動態14/05/2018
巴黎再恐襲 途人被刺1死4傷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰