《經濟通通訊社１５日專訊》政府今日宣布高層官員調動，現任香港駐美國總經濟貿易專員
梁卓文，將於下月１２日出任商務及經濟發展局通訊及創意產業科常任秘書長；而現任通訊及創
意產業科常任秘書長利敏貞，則改為出任該局的工商及旅遊科常任秘書長；現任公務員事務局副
秘書長麥德偉將於７月３日出任香港駐美國總經濟貿易專員。（ｃｗ）（ｚｚ）
15/05/2018 17:00
【香港政情】利敏貞下月調任商經局工商及旅遊科常秘
《經濟通通訊社１５日專訊》政府今日宣布高層官員調動，現任香港駐美國總經濟貿易專員
梁卓文，將於下月１２日出任商務及經濟發展局通訊及創意產業科常任秘書長；而現任通訊及創
意產業科常任秘書長利敏貞，則改為出任該局的工商及旅遊科常任秘書長；現任公務員事務局副
秘書長麥德偉將於７月３日出任香港駐美國總經濟貿易專員。（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS15/05/2018
【FOCUS】侵侵突送「救命藥」 鶴叔或一手採購一手企硬
|生財有道15/05/2018
【A股入摩】234隻A股獲納入 料當日CNH需求大
|生財有道15/05/2018
【A股入摩】興業：中期助藍籌龍頭價值重估 光證：MCSI不是救世主
|國際動態15/05/2018
日航設廉航後年服務 迎東京奧運
|生財有道14/05/2018
【入摩在即】A股入摩名單將揭曉 醫療、消費等優質股或成新貴
|FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰