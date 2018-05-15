【香港政情】利敏貞下月調任商經局工商及旅遊科常秘

《經濟通通訊社１５日專訊》政府今日宣布高層官員調動，現任香港駐美國總經濟貿易專員

梁卓文，將於下月１２日出任商務及經濟發展局通訊及創意產業科常任秘書長；而現任通訊及創

意產業科常任秘書長利敏貞，則改為出任該局的工商及旅遊科常任秘書長；現任公務員事務局副

秘書長麥德偉將於７月３日出任香港駐美國總經濟貿易專員。（ｃｗ）（ｚｚ）

