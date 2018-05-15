【聚焦數據】統計局：４月全國城鎮調查失業率回落至４﹒９％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，４月份全國城鎮調查失業率為４﹒９％，比

上月下降０﹒２個百分點，比上年同月下降０﹒１個百分點。

３１個大城市城鎮調查失業率為４﹒７％，比上月下降０﹒２個百分點，比上年同月下降

０﹒２個百分點。（ｂｉ）

