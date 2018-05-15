【Ａ股入摩】ＭＳＣＩ謝征儐：被動基金料Ａ股入摩當日一次調倉

《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ董事總經理、亞太區研究部主管謝征儐表示，追蹤

ＭＳＣＩ指數的主動型基金自去年起已開始提前部署Ａ股入摩，而被動追蹤ＭＳＣＩ新興市場指

數的海外基金，預計會在ＭＳＣＩ納入Ａ股當日一次性調倉。

目前國際市場跟蹤ＭＳＣＩ指數的總資金量規模達１３﹒９萬億美元，其中有１５％至

２０％是被動型資金，其餘均是主動型資金。

謝征儐接受《上海證券報》專訪時稱，ＭＳＣＩ去年６月２１日宣布，自今年６月開始，將

基於５％的納入因子，分兩步把中國Ａ股納入ＭＳＣＩ新興市場指數及ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ全球

指數。第一步預定在今個月的半年度指數評審時實施，第二步在８月季度指數評審時實施。

對於海外資金何時建倉，謝征儐指，自去年公布納入方案後，滬、深港通北向的開戶數有顯

著增加，過去一年淨流入額亦大幅增加，大體上可以看到有些海外投資者已經開始提前部署。

據統計，自去年６月以來，借道滬、深港通北向的海外資金一直保持淨流入趨勢，且淨流入

規模進一步加大。今年以來，這種趨勢更加明顯。截至上周五（１１日），今年以來北向資金累

計淨流入近９６９億元人民幣，接近去年全年累計淨流入額的５０％。



＊入摩當日ＣＮＨ需求大＊



對於入摩對離岸人民幣的流動性的影響，謝征儐預計，在Ａ股納入新興市場指數當日，會有

很多投資者通過滬、深港通投資Ａ股，對離岸人民幣（ＣＮＨ）流動性有較高要求。他透露，香

港金管局與人民銀行已緊密合作，將確保屆時ＣＮＨ的流動性能夠滿足海外投資者投資Ａ股的需

求。

他又表示，Ａ股被納入ＭＳＣＩ，對Ａ股邁向國際化、進一步開放以及改善市場投資者結構

等方面都將起到正面作用。Ａ股在新興市場指數中的權重將依據Ａ股市場的開放程度而調整，隨

著Ａ股市場進一步開放，Ａ股的權重有望增加。（ｋｌ）

