【Ａ股入摩】興業證券：中期將有望推動藍籌龍頭的價值重估

《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ宣布納入２３４隻Ａ股。興業證券認為，短期看納入

Ａ股預計帶來增量資金，中期將有望推動藍籌龍頭的價值重估，中長期來看資本市場開放推動

Ａ股價值體係更加完善，長期看資本市場對外開放是大勢所趨，此舉將逐步改變Ａ股遊戲規則。

數據顯示，２０１７年以來外資流入加速，２０１８年３月底外資持股市值為１﹒２萬億人

民幣，較２０１６年末增加８５％，境外機構影響力愈來愈大。（ｌｃ）

