【Ａ股入摩】廣發策略：料１０００億元人幣流入，增大盤股偏好

《經濟通通訊社１５日專訊》廣發策略研報認為，納入ＭＳＣＩ預計短期內會給Ａ股額外帶

來約１０００億元人民幣的流入資金。短期來看，納入ＭＳＣＩ對Ａ股整體影響不大，在Ａ股正

式納入ＭＳＣＩ前後市場對大盤股的風險偏好將有所增加。長期來看，機構投資者佔比提高有助

於Ａ股長期保持穩定健康發展。（ｌｃ）

