《經濟通通訊社１５日專訊》中信建投發布報告指，據測算，Ａ股納入ＭＳＣＩ預計短期帶
來資金流入約千億人民幣，完全納入有望帶來２﹒３萬億的增量資金。從擬納入ＭＳＣＩ的
２３２隻標的分布看，大金融與大消費龍頭在短期內受配置資金驅動而受益。近期國內外資金加
緊布局ＭＳＣＩ，短期內投資熱度上升。長遠而言，借鑒韓國經驗，受益最為顯著的方向仍然是
經濟轉型方向。（ｌｃ）
15/05/2018 10:59
【Ａ股入摩】中信建投：大金融與大消費龍頭短期受益入摩
《經濟通通訊社１５日專訊》中信建投發布報告指，據測算，Ａ股納入ＭＳＣＩ預計短期帶
來資金流入約千億人民幣，完全納入有望帶來２﹒３萬億的增量資金。從擬納入ＭＳＣＩ的
２３２隻標的分布看，大金融與大消費龍頭在短期內受配置資金驅動而受益。近期國內外資金加
緊布局ＭＳＣＩ，短期內投資熱度上升。長遠而言，借鑒韓國經驗，受益最為顯著的方向仍然是
經濟轉型方向。（ｌｃ）
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