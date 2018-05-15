【Ａ股入摩】中信建投：大金融與大消費龍頭短期受益入摩

《經濟通通訊社１５日專訊》中信建投發布報告指，據測算，Ａ股納入ＭＳＣＩ預計短期帶

來資金流入約千億人民幣，完全納入有望帶來２﹒３萬億的增量資金。從擬納入ＭＳＣＩ的

２３２隻標的分布看，大金融與大消費龍頭在短期內受配置資金驅動而受益。近期國內外資金加

緊布局ＭＳＣＩ，短期內投資熱度上升。長遠而言，借鑒韓國經驗，受益最為顯著的方向仍然是

經濟轉型方向。（ｌｃ）

