  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/05/2018 10:55

【聚焦數據】統計局：４月發電量增速擴至６﹒９％，原油生產平穩

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，４月規模以上工業原煤、天然氣、電力生產
加快，原油生產保持平穩，原油加工量增長較快。
　　受用電需求增加影響，４月發電量５１０７﹒８億千瓦時，同比增速擴大至６﹒９％。１－
４月份，發電量同比增長７﹒７％，增速較１－３月份回落０﹒３個百分點。
　　４月原煤產量同比增長擴大至４﹒１％。首４個月，原煤產量１１億噸，同比增３﹒８％。
當月煤炭進口大幅下降１０﹒１％。
　　４月原油生產１５５１萬噸，同比降幅擴大至２﹒３％；１－４月，原油產量６２２５萬噸
，同比下降２﹒１％。當月原油進口同比大幅增長１４﹒７％；日均進口１３１﹒５萬噸，再創
歷史新高。
　　受去年同期大型石化企業停產檢修較多，以及今年原油進口配額和成品油出口配額均大幅增
加等多重因素影響，４月原油加工量同比漲幅擴大至１１﹒５％。１－４月份，原油加工同比增
長９﹒１％，增速比１－３月份加快１﹒６個百分點。
　　４月天然氣生產保持高位，產量１２８﹒９億立方米，同比增長擴大至６﹒３％。１－４月
份，天然氣產量５２６﹒３億立方米，同比增４％。天然氣進口連續７個月保持３０％以上的高
速增長。４月份，天然氣進口６８２萬噸，同比增長３４﹒２％。（ｌｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道15/05/2018
【A股入摩】234隻A股獲納入 料當日CNH需求大
國際動態15/05/2018
日航設廉航後年服務 迎東京奧運
生財有道14/05/2018
【入摩在即】A股入摩名單將揭曉 醫療、消費等優質股或成新貴
FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
興證快訊14/05/2018
小米來港，新股轉旺？
國際動態14/05/2018
巴黎再恐襲 途人被刺1死4傷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN