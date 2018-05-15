【聚焦數據】統計局：４月發電量增速擴至６﹒９％，原油生產平穩

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，４月規模以上工業原煤、天然氣、電力生產

加快，原油生產保持平穩，原油加工量增長較快。

受用電需求增加影響，４月發電量５１０７﹒８億千瓦時，同比增速擴大至６﹒９％。１－

４月份，發電量同比增長７﹒７％，增速較１－３月份回落０﹒３個百分點。

４月原煤產量同比增長擴大至４﹒１％。首４個月，原煤產量１１億噸，同比增３﹒８％。

當月煤炭進口大幅下降１０﹒１％。

４月原油生產１５５１萬噸，同比降幅擴大至２﹒３％；１－４月，原油產量６２２５萬噸

，同比下降２﹒１％。當月原油進口同比大幅增長１４﹒７％；日均進口１３１﹒５萬噸，再創

歷史新高。

受去年同期大型石化企業停產檢修較多，以及今年原油進口配額和成品油出口配額均大幅增

加等多重因素影響，４月原油加工量同比漲幅擴大至１１﹒５％。１－４月份，原油加工同比增

長９﹒１％，增速比１－３月份加快１﹒６個百分點。

４月天然氣生產保持高位，產量１２８﹒９億立方米，同比增長擴大至６﹒３％。１－４月

份，天然氣產量５２６﹒３億立方米，同比增４％。天然氣進口連續７個月保持３０％以上的高

速增長。４月份，天然氣進口６８２萬噸，同比增長３４﹒２％。（ｌｃ）

