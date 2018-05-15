《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，４月粗鋼產量７６７０萬噸，同比增長
４﹒８％，較３月有所擴大；１－４月粗鋼產量２８８９７萬噸，同比增幅縮小至５％。
４月有色金屬產量４５４萬噸，同比增長３﹒１％。１－４月有色金屬產量１，７８４萬噸
，同比增長２﹒３％。
４月原鋁（電解鋁）產量２７７萬噸，同比增長１﹒１％。１－４月原鋁（電解鋁）產量１
，０８９萬噸，同比增長０﹒２％。（ｌｃ）
15/05/2018 10:57
【聚焦數據】統計局：４月粗鋼產量漲幅擴大至４．８％
《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，４月粗鋼產量７６７０萬噸，同比增長
４﹒８％，較３月有所擴大；１－４月粗鋼產量２８８９７萬噸，同比增幅縮小至５％。
４月有色金屬產量４５４萬噸，同比增長３﹒１％。１－４月有色金屬產量１，７８４萬噸
，同比增長２﹒３％。
４月原鋁（電解鋁）產量２７７萬噸，同比增長１﹒１％。１－４月原鋁（電解鋁）產量１
，０８９萬噸，同比增長０﹒２％。（ｌｃ）
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