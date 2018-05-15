  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/05/2018 14:14

【貿易開戰】美國公布對華鍛鋼配件反傾銷幅度高達１﹒４倍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國商務部公布對華鍛鋼配件反傾銷調查初裁結果，裁定強制
應訴企業柏緯（泰州）鐵工有限公司和其他獲得分別稅率的企業，傾銷幅度為７﹒４２％，裁定
強制應訴企業江蘇海達管件集團有限公司和其他中國企業的傾銷幅度為１４２﹒７２％。據美方
統計，２０１６年中國輸美涉案產品７８４０萬美元。（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道15/05/2018
【A股入摩】234隻A股獲納入 料當日CNH需求大
生財有道15/05/2018
【A股入摩】興業：中期助藍籌龍頭價值重估 光證：MCSI不是救世主
國際動態15/05/2018
日航設廉航後年服務 迎東京奧運
生財有道14/05/2018
【入摩在即】A股入摩名單將揭曉 醫療、消費等優質股或成新貴
FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
興證快訊14/05/2018
小米來港，新股轉旺？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN