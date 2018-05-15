《經濟通通訊社１５日專訊》美國商務部公布對華鍛鋼配件反傾銷調查初裁結果，裁定強制
應訴企業柏緯（泰州）鐵工有限公司和其他獲得分別稅率的企業，傾銷幅度為７﹒４２％，裁定
強制應訴企業江蘇海達管件集團有限公司和其他中國企業的傾銷幅度為１４２﹒７２％。據美方
統計，２０１６年中國輸美涉案產品７８４０萬美元。（ｂｉ）
15/05/2018 14:14
【貿易開戰】美國公布對華鍛鋼配件反傾銷幅度高達１﹒４倍
《經濟通通訊社１５日專訊》美國商務部公布對華鍛鋼配件反傾銷調查初裁結果，裁定強制
應訴企業柏緯（泰州）鐵工有限公司和其他獲得分別稅率的企業，傾銷幅度為７﹒４２％，裁定
強制應訴企業江蘇海達管件集團有限公司和其他中國企業的傾銷幅度為１４２﹒７２％。據美方
統計，２０１６年中國輸美涉案產品７８４０萬美元。（ｂｉ）
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