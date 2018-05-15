【數據解讀】內地固定投資創２０年低，海通證券料經濟存下行風險

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局發布４月經濟數據，多個指標大幅回落。海通證券

發表報告認為，４月地產銷量增速下滑轉負、社融增速也再創新低，兩大領先指標均處下行通道

，意味著下半年經濟仍然存在下行風險。

首４個月固定資產投資增速回落至７％，創１９９９年以來最低；４月增速降至６﹒１％。

三大類投資中，基建投資增速低位徘徊，是投資下滑的主要拖累；房地產投資增速高位平穩，但

獨木難支。

４月工業增加值同比增速回升至７％，印證發電量及主要工業品產量增速普遍回升、各主要

行業增加值增速漲多跌少，高技術產業和裝備製造業等新產業仍保持高增速。地產投資持續高增

、去年同期基數較低，均使得工業生產超預期回升。５月上旬發電耗煤增速回升，汽車、鋼鐵、

水泥等行業開工均在回升，表明工業生產短期平穩。

４月地產銷量同比增速轉為降４﹒１％。當月３５城首套房貸款利率再創新高至５﹒５６％

，限購限貸政策未見放鬆，疊加去年三四線地產銷售基數較高，導致４月地產銷售疲弱，同時４

月土地購置增速大跌轉負，新開工增速幾近歸零。

４月社消零售增速９﹒４％，限額以上零售增速７﹒８％，創下年內新低，但網上零售仍保

持高增長。分品類看，必需消費全面回落，食品、服裝、日用增速均下滑，可選消費漲少跌多，

汽車低位持平，石油回升，地產相關的家電、傢俱、建材則是漲少跌多。（ｌｃ）

