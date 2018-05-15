  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/05/2018 14:53

【數據解讀】內地固定投資創２０年低，海通證券料經濟存下行風險

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局發布４月經濟數據，多個指標大幅回落。海通證券
發表報告認為，４月地產銷量增速下滑轉負、社融增速也再創新低，兩大領先指標均處下行通道
，意味著下半年經濟仍然存在下行風險。
　　首４個月固定資產投資增速回落至７％，創１９９９年以來最低；４月增速降至６﹒１％。
三大類投資中，基建投資增速低位徘徊，是投資下滑的主要拖累；房地產投資增速高位平穩，但
獨木難支。　
　　４月工業增加值同比增速回升至７％，印證發電量及主要工業品產量增速普遍回升、各主要
行業增加值增速漲多跌少，高技術產業和裝備製造業等新產業仍保持高增速。地產投資持續高增
、去年同期基數較低，均使得工業生產超預期回升。５月上旬發電耗煤增速回升，汽車、鋼鐵、
水泥等行業開工均在回升，表明工業生產短期平穩。
　　４月地產銷量同比增速轉為降４﹒１％。當月３５城首套房貸款利率再創新高至５﹒５６％
，限購限貸政策未見放鬆，疊加去年三四線地產銷售基數較高，導致４月地產銷售疲弱，同時４
月土地購置增速大跌轉負，新開工增速幾近歸零。　
　　４月社消零售增速９﹒４％，限額以上零售增速７﹒８％，創下年內新低，但網上零售仍保
持高增長。分品類看，必需消費全面回落，食品、服裝、日用增速均下滑，可選消費漲少跌多，
汽車低位持平，石油回升，地產相關的家電、傢俱、建材則是漲少跌多。（ｌｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS15/05/2018
【FOCUS】侵侵突送「救命藥」 鶴叔或一手採購一手企硬
生財有道15/05/2018
【A股入摩】234隻A股獲納入 料當日CNH需求大
生財有道15/05/2018
【A股入摩】興業：中期助藍籌龍頭價值重估 光證：MCSI不是救世主
國際動態15/05/2018
日航設廉航後年服務 迎東京奧運
生財有道14/05/2018
【入摩在即】A股入摩名單將揭曉 醫療、消費等優質股或成新貴
FOCUS14/05/2018
【FOCUS】去槓桿進行中 陶冬「三字錦囊」堪借鑒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【DIVA Channel】賞睇《當祈禱落幕時》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN