【數據解讀】民行研究院：金融監管強化令固投創近２０年新低

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日發布數據顯示，１－４月固定資產投資同比增

長７﹒０％，創１９９９年以來近２０年新低，民生銀行研究院發表報告指出，近期金融監管繼

續強化與地方政府債務管理加強對投資資金來源有所影響，制約了投資增速回暖。從三大分項來

看，基建投資增速下行是投資增長放緩的主因，製造業投資低位回升，而房地產開發投資則延續

高增長。（ｌｃ）

