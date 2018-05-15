《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３５３５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１６７點子。全日在６﹒３５９８至６﹒３４３７之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１８點子，報６﹒３４８７。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３４８６，較上個交易日跌１４１點子。（ｌｃ）
15/05/2018 16:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６７點子，報６﹒３５３５
《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３５３５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１６７點子。全日在６﹒３５９８至６﹒３４３７之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１８點子，報６﹒３４８７。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３４８６，較上個交易日跌１４１點子。（ｌｃ）
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