【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６７點子，報６﹒３５３５

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３５３５，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１６７點子。全日在６﹒３５９８至６﹒３４３７之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１８點子，報６﹒３４８７。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３４８６，較上個交易日跌１４１點子。（ｌｃ）

