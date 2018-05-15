【回歸Ａ股】唯品會：倘條件成熟有意發ＣＤＲ，首季淨利７﹒３億

《經濟通通訊社１５日專訊》在美國上市的唯品會公布２０１８年首季未經審計的財務報告

，第一季度淨營收總額為１９９億元（人民幣．下同），按年增長２４﹒６％；淨利潤為

７﹒２８億元，錄得連續２２個季度盈利。

另外，唯品會指正在密切關注內地ＣＤＲ的發展，一旦條件成熟，亦有興趣進行嘗試。

（ｅｎ）

