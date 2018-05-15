【貿易開戰】美商團在涉華聽證會前密集建言，反對美對華關稅計劃

《經濟通通訊社１５日專訊》美國貿易代表辦公室發表聲明表示，該機構將於１５日至１７

日就美方對５００億美元中國商品加徵關稅的建議舉行公共聽證會。美國主要商界團體近日紛紛

提交書面意見，強烈反對美國政府單邊執行對華關稅計劃，警告加徵關稅將損害美國製造商、出

口商和消費者利益。

美國貿易代表辦公室依據「３０１調查」結果，於４月３日建議對來自中國的價值約５００

億美元進口商品加徵２５％的關稅，主要涉及信息和通信技術、航天航空、機器人、醫藥、機械

等行業。（ｂｉ）

