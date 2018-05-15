《經濟通通訊社１５日專訊》美國貿易代表辦公室發表聲明表示，該機構將於１５日至１７
日就美方對５００億美元中國商品加徵關稅的建議舉行公共聽證會。美國主要商界團體近日紛紛
提交書面意見，強烈反對美國政府單邊執行對華關稅計劃，警告加徵關稅將損害美國製造商、出
口商和消費者利益。
美國貿易代表辦公室依據「３０１調查」結果，於４月３日建議對來自中國的價值約５００
億美元進口商品加徵２５％的關稅，主要涉及信息和通信技術、航天航空、機器人、醫藥、機械
等行業。（ｂｉ）
15/05/2018 17:57
【貿易開戰】美商團在涉華聽證會前密集建言，反對美對華關稅計劃
《經濟通通訊社１５日專訊》美國貿易代表辦公室發表聲明表示，該機構將於１５日至１７
日就美方對５００億美元中國商品加徵關稅的建議舉行公共聽證會。美國主要商界團體近日紛紛
提交書面意見，強烈反對美國政府單邊執行對華關稅計劃，警告加徵關稅將損害美國製造商、出
口商和消費者利益。
美國貿易代表辦公室依據「３０１調查」結果，於４月３日建議對來自中國的價值約５００
億美元進口商品加徵２５％的關稅，主要涉及信息和通信技術、航天航空、機器人、醫藥、機械
等行業。（ｂｉ）
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