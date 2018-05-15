【Ａ股入摩】摩根資管：Ａ股入摩料吸引４００億美元資金流入

《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ宣布，２３４隻中國Ａ股６月起納入ＭＳＣＩ中國指

數及ＭＳＣＩ新興市場指數。摩根資產管理大中華區主管王浩表示，中國Ａ股納入ＭＳＣＩ主要

指數後，可能吸引多達４００億美元資金流入。

王浩表示，按照５％的納入因子，選定的股票可能吸引總計６６億美元的被動型資金流入，

而主動型資金流入規模可能高出４倍。未來五年，中國Ａ股在ＭＳＣＩ新興市場指數和ＭＳＣＩ

ＡＣＷＩ全球指數中所佔比重可能分別達到９％和１％，帶來約２３００億美元的指數相關資金

流動。（ｂｉ）

