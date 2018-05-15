【ＦＯＣＵＳ】侵侵突送「救命藥」，鶴叔或一手採購一手企硬

【ＦＯＣＵＳ】因美國出口禁令處於「休克狀態」的中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）突然獲特朗普送上「救命藥」，之前頻傳生變的習主席首席財經智囊╱國

務院副總理劉鶴的訪美之行落實今日啟程，且於周一（１４日）下午亦迅即獲官方新華社確認。

「索命」侵侵突然態度大變，據報背後是中方同意取消對美農產品徵稅以及巨額購買清單發

功，除了擬擴大對美天然氣、汽車、飛機等採購，還包括保險服務、雲計算等。不過，劉鶴的四

天華盛頓之行並非坦途，美國商務部長羅斯透露，中美貿易立場「差距仍然很大」，並指美國考

慮以其他方式制裁中興。



＊中興在美關聯企業涉萬計就業＊



德意志帝國的「鐵血宰相」卑斯麥早在百多年前就指，「Ｐｏｌｉｔｉｃｓ ｉｓ ｔｈｅ

ａｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｐｏｓｓｉｂｌｅ、ｔｈｅ ａｔｔａｉｎａｂｌｅ－－ｔｈｅ

ａｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ｂｅｓｔ」，被後人意譯為「政治是妥協的藝術」。

儘管如此，特朗普以總統權力干預執法事務，令美國商務部禁令顯得如同兒戲，仍然令一眾

國會議員感到「無言以對」。

諮詢機構Ｅｕｒａｓｉａ Ｇｒｏｕｐ技術政策顧問Ｐａｕｌ Ｔｒｉｏｌｏ對此稱，美國

扼殺中國第二大電信製造商這樣的畫面，肯定不利更廣泛的貿易和技術政策談判，中興事件已激

起嚴重的科技民族主義狂熱，「沒人希望看到ｉＰｈｏｎｅ在中國大城市街頭被砸碎」。

畢業於沃頓商學院的特朗普顯然深諳其中利害。據中興高管透露，該公司２０１７年向美國

２１１家出口商付款逾２３億美元，牽涉美國關聯企業數以萬計的就業崗位。

「解除對中興禁令」據報是劉鶴領導的中方團隊向美國提出的貿易談判協議框架內容之一，

此外還包括：停止威脅對１５００億美元中國商品加徵關稅；停止對中國收購美國公司敏感技術

公司的調查；允許中國公司購買半導體等更多美國高科技產品；同意有效降低進口汽車關稅等。



＊習關注國家安全，補貼難讓步＊



劉鶴今次華盛頓之行的一大交鋒料為兩國就高端製造業行業補貼的立場。羅斯最新稱，美國

歡迎競爭，但不能容忍基於大規模政府補貼和工業間諜活動的競爭。而美國貿易專家預期，經歷

中興事件，中國更加不可能在停止補貼先進技術研發一事上做出讓步。

近日公開發行的《習近平關於總體國家安全觀論述摘編》一書，其實早就透露中國未來的政

策端倪。

書中提及，「近代以來，西方國家之所以能夠稱雄世界，一個重要原因就是掌握了高端科技

。我們科技總體上與發達國家比有差距，要採取『非對稱』趕超戰略，發揮自己的優勢，特別是

到２０５０年都不可能趕上的核心技術領域，要研究『非對稱」性趕超措施。」

不論鶴叔此行會否達成皆大歡喜的結果，但如能阻止中美貿易戰走向局勢失控狀態，對資本

市場應已屬正面消息。（經濟通通訊社 俞瑾）

