《經濟通通訊社１５日專訊》有媒體報道指，被納入ＭＳＣＩ指數的２３４家Ａ股公司都將
接受ＥＳＧ（環境、社會和公司治理）評測，不符合標準的公司將會被剔除。
《證券時報》引述ＭＳＣＩ方面澄清，上述報道是誤傳。ＭＳＣＩ表示，ＭＳＣＩ新興市場
指數納入Ａ股主要是依據自由流通市值計算的結果，所有被納入ＭＳＣＩ新興市場指數的Ａ股公
司能否進入指數成分股跟ＥＳＧ表現沒有直接關係。（ｂｉ）
15/05/2018 19:11
【Ａ股入摩】ＭＳＣＩ：入摩Ａ股ＥＳＧ評測不達標被剔除是誤傳
《經濟通通訊社１５日專訊》有媒體報道指，被納入ＭＳＣＩ指數的２３４家Ａ股公司都將
接受ＥＳＧ（環境、社會和公司治理）評測，不符合標準的公司將會被剔除。
《證券時報》引述ＭＳＣＩ方面澄清，上述報道是誤傳。ＭＳＣＩ表示，ＭＳＣＩ新興市場
指數納入Ａ股主要是依據自由流通市值計算的結果，所有被納入ＭＳＣＩ新興市場指數的Ａ股公
司能否進入指數成分股跟ＥＳＧ表現沒有直接關係。（ｂｉ）
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