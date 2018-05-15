《經濟通通訊社１５日專訊》新地（０００１６）以２５１﹒６億元投得啟德１Ｆ區１號地
皮，以總額計成為新地王，每呎樓面地價為１﹒７７萬元。
新地執行董事雷霆表示，很高興投得地皮，地皮將來可以接駁港鐵（０００６６）及商場，
可以打造地標式住宅連商場項目，而且政府未來投放大量資源發展該區，集團預算總投資額約為
４００億元。（ｃｙ）
15/05/2018 18:40
【新地王】雷霆：啟德地王連地價總投資額４００億元
《經濟通通訊社１５日專訊》新地（０００１６）以２５１﹒６億元投得啟德１Ｆ區１號地
皮，以總額計成為新地王，每呎樓面地價為１﹒７７萬元。
新地執行董事雷霆表示，很高興投得地皮，地皮將來可以接駁港鐵（０００６６）及商場，
可以打造地標式住宅連商場項目，而且政府未來投放大量資源發展該區，集團預算總投資額約為
４００億元。（ｃｙ）
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