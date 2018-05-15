《經濟通通訊社１５日專訊》據湯森路透旗下ＩＦＲ引述市場消息指出，兩家中國比特幣礦
機生產商－－浙江翼比特及嘉楠耘智，計劃今年在香港上市，分別集資１０億美元。
據報，嘉楠耘智已在周一（１４日）向聯交所提交上市申請，而浙江翼比特已與投行就其
上市安排展開工作。（ｅｃ）
15/05/2018 13:16
【新股上市】傳兩家中國比特幣礦機生產商赴港上市各籌十億美元
《經濟通通訊社１５日專訊》據湯森路透旗下ＩＦＲ引述市場消息指出，兩家中國比特幣礦
機生產商－－浙江翼比特及嘉楠耘智，計劃今年在香港上市，分別集資１０億美元。
據報，嘉楠耘智已在周一（１４日）向聯交所提交上市申請，而浙江翼比特已與投行就其
上市安排展開工作。（ｅｃ）
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