《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普再度在社交網站貼文談中興通訊
（００７６３）（深：００００６３），指出中興向美國供應商購買相當數量的零部件，反映中
美正進行貿易談判，以及他與國家主席習近平的個人關係。
白宮表示，特朗普要求商務部長羅斯，重新審視向中興實施的限制。
羅斯表示，正尋求其他措施替代罰則。羅斯強調，中興違反予美國對朝鮮及伊朗的制裁規定
，故對中興是一項執法行動，與貿易沒有關係。（ｅｃ）
15/05/2018 08:50
【禁制中興】特朗普：中興購買大量美國零件，反映中美貿易談判
《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普再度在社交網站貼文談中興通訊
（００７６３）（深：００００６３），指出中興向美國供應商購買相當數量的零部件，反映中
美正進行貿易談判，以及他與國家主席習近平的個人關係。
白宮表示，特朗普要求商務部長羅斯，重新審視向中興實施的限制。
羅斯表示，正尋求其他措施替代罰則。羅斯強調，中興違反予美國對朝鮮及伊朗的制裁規定
，故對中興是一項執法行動，與貿易沒有關係。（ｅｃ）
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