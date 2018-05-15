【禁制中興】特朗普：中興購買大量美國零件，反映中美貿易談判

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普再度在社交網站貼文談中興通訊

（００７６３）（深：００００６３），指出中興向美國供應商購買相當數量的零部件，反映中

美正進行貿易談判，以及他與國家主席習近平的個人關係。

白宮表示，特朗普要求商務部長羅斯，重新審視向中興實施的限制。

羅斯表示，正尋求其他措施替代罰則。羅斯強調，中興違反予美國對朝鮮及伊朗的制裁規定

，故對中興是一項執法行動，與貿易沒有關係。（ｅｃ）

