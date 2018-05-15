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15/05/2018 08:05

【摩指執位】ＭＳＣＩ港指剔出第一太平及金利豐，納入牛奶國際

　　《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ明晟最新公布半年檢，環球指數系列之ＭＳＣＩ香港
指數，納入新加坡上市公司牛奶國際，剔出第一太平（００１４２）及金利豐金融
（０１０３１）。
　　ＭＳＣＩ中國指數納入３０２隻股份，沒有成分股剔出，
　　上述成分股變動，在５月３１日收市後生效。（ｅｃ）

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