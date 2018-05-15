【新股上市】傳中國鐵塔最快７月上市，內地三大電訊商持股逾九成

《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，繼首家以同股不同權身分上市的小米後，由內地

三大電訊商中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）注入資產組成

及持股逾九成的中國?塔，昨日（１４日）亦已上載初步招股文件，擬於７至８月在本港主板上

市。

此前已傳出?塔計劃集資１００億美元。（ｇｌ）

