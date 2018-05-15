《經濟通通訊社１５日專訊》據外電消息指，美國及中國有關中興通訊（００７６３）和農
產品關稅的談判，據稱接近達成協議，以美國暫緩制裁中興通訊，換取中國取消對數十億美元的
美國農產品加征關稅。據悉，美方在應如何對待中國存在嚴重分歧，因此談判仍在進行中，最終
定案仍未確定。（ｇｌ）
15/05/2018 09:05
【禁制中興】傳中美接近就中興（７６３）和農產品關稅達成協議
《經濟通通訊社１５日專訊》據外電消息指，美國及中國有關中興通訊（００７６３）和農
產品關稅的談判，據稱接近達成協議，以美國暫緩制裁中興通訊，換取中國取消對數十億美元的
美國農產品加征關稅。據悉，美方在應如何對待中國存在嚴重分歧，因此談判仍在進行中，最終
定案仍未確定。（ｇｌ）
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