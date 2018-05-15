【禁制中興】傳中美接近就中興（７６３）和農產品關稅達成協議

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電消息指，美國及中國有關中興通訊（００７６３）和農

產品關稅的談判，據稱接近達成協議，以美國暫緩制裁中興通訊，換取中國取消對數十億美元的

美國農產品加征關稅。據悉，美方在應如何對待中國存在嚴重分歧，因此談判仍在進行中，最終

定案仍未確定。（ｇｌ）

