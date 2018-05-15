【企業盈警】靖洋（８２５７）料首季除稅前溢利按年跌最多９５％

《經濟通通訊社１５日專訊》靖洋集團（０８２５７）發盈警，預期截至２０１８年３月

３１日止三個月，首季收益按年下跌介乎約５０％至５５％，而除稅前溢利則按年下跌介乎約

９０％至９５％。

主要由於集團半導體製造設備，以及半導體製造設備的組件及配件需求減少，原因是智能手

機的市場需求放緩及加密貨幣開採市場的不確定性，導致半導體市場需求下降；上述收益下跌導

致集團毛利減少、僱員福利成本增加，以及於二手市場購買二手半導體製造設備及零件的成本增

加。

公司預期將於今日公布季績。（ｇｌ）

