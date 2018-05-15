【北水炒Ｄ乜】北水錄３億沽盤，買吉利友邦沽騰訊內銀碧桂園舜宇

《經濟通通訊社１５日專訊》周一北水淨沽盤錄３﹒１２億元人民幣，較上周五（１１日）

錄多２﹒０７億沽盤，其中北水流入最多的個股為吉利（００１７５）、友邦（０１２９９）；

沽售額最多為騰訊（００７００）、碧桂園（０２００７）、舜宇（０２３８２）、瑞聲

（０２０１８）、建行（００９３９）、農行（０１２２８）、工行（０１３９８）、招行

（０３９６８）。

周一主板成交１０６６﹒９８億元，較上日多出６﹒７７％；港股通成交額１５０﹒４億，

佔大市成交１４﹒１％。

恆指全日升４１９﹒０２點或１﹒３５％，收市報３１５４１﹒０８點。港股連升六日，累

計升１６１４點或５﹒３９％。



＊傳蘋果９月推出４款新手機，舜宇領漲北水套現１﹒６億＊



市場消息指，蘋果將於今年９月份推出４款新手機，舜宇領漲藍籌，全日升７﹒８７％，報

１５３﹒５元，北水沽售１﹒６２億套現；相反瑞聲首季業績遜預期，全日逆市倒跌４﹒８５％

報１１５﹒８元，北水沽１﹒５２億。

重磅股騰訊升０﹒７３％，北水沽３﹒４４億；碧桂園遭北水沽２﹒１６億。



＊北水全面沽內銀，建行招行錄３億淨沽盤＊



北水全面沽售內銀股，北水沽建行３﹒３８億，沽招行２﹒９５億，沽農行２﹒０３億，沽

工行１﹒４５億。

另外，北水再度流入吉利，全日淨流入２﹒８５億，為周一最多北水流入個股；北水流入友

邦９３０２萬，助友邦一度高見７５元破頂，最終收報７４﹒３５元，收升２﹒１３％。

（ｅｎ）

