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16/05/2018 15:24

【新地王】美林：維持新地中性評級，短期欠缺催化劑

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美銀美林發表報告指，新地（０００１６）以天價２５１﹒６
億元投得最新一幅啟德地皮，每呎樓面地價１﹒７７萬元，成為新地王。有關地皮總樓面面積
１４１﹒５萬平方呎，住宅佔１０６﹒６萬平方呎，料市場對新地的反應不冷不熱，因規模大及
項目建築期長達５年，期內樓價有可能下跌風險。
　　美林維持新地「中性」投資評級，目標價１３８元，新地短期催化劑有限，按揭息口上升帶
來不明朗。
　　美林表示，新地王預計可提供１６５０個單位，全有海景，相信新地每呎售２﹒７萬元才可
達收支平衡，如果每呎售３﹒２萬可提供毛利率１５％。
　　美林認為，計入去年新地轉換兩幅農地，以及剛買入啟德地皮因素，料新地負債比率由去年
底８％升至１３％，屬可控制水平。
　　而新地王較恆地（０００１２）今年２月買入啟德地皮每呎樓面地價１﹒４８７９萬元及會
德豐（０００２０）購入區內地皮每呎樓面地價１﹒４９５萬元，高出１９％。
　　另外，摩根士丹利發表報告指，相信新地王建築成本５０００元，計入ＥＢＩＴ　１５％，
新地王售價要達每呎３﹒１萬元。
　　大摩相信有關價錢可以達到，因地皮質素優勝，可接駁港鐵，而項目高度將高於區內其他住
宅，景觀上可佔優。大摩相信新地負債比率料升至１０％至１１％，高於去年底８﹒４％。
（ｃｙ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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