《經濟通通訊社１６日專訊》北韓外交部副部長表示，北韓永遠不會以放棄核發展作為代價
，換取與美國之間的經貿往來，更拒絕採取「利比亞模式」棄核。如果美國執意要求北韓棄核，
北韓將重新考慮與美國之間的首腦峰會。（ｍｌ）
16/05/2018 11:03
【朝鮮局勢】北韓：若美執意要求棄核，將重新考慮朝美首腦峰會
《經濟通通訊社１６日專訊》北韓外交部副部長表示，北韓永遠不會以放棄核發展作為代價
，換取與美國之間的經貿往來，更拒絕採取「利比亞模式」棄核。如果美國執意要求北韓棄核，
北韓將重新考慮與美國之間的首腦峰會。（ｍｌ）
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