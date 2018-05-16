【企業盈喜】必瘦站（０１８３０）料年度營運利潤增加超過１倍

《經濟通通訊社１６日專訊》必瘦站（０１８３０）發盈喜，預期截至今年三月底止

２０１８財年度，營運利潤將較大幅增加超過１００％，主要源於顧客滿意度提升，令每名顧客

平均消費增加；利潤率因成本控制行之有效而有所增加；出售可供出售金融資產的收益。

公司預期將於六月底前公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）

