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16/05/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水大幅回升，買騰訊舜宇碧桂園潤啤沽建行瑞聲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》周三北水大幅回升，淨流入２０﹒２８億元人民幣，結束過去
三日淨沽盤局面，其中北水流入最多的個股為騰訊（００７００）、舜宇（０２３８２）、碧桂
園（０２００７）、華潤啤酒（００２９１）；沽建行（００９３９）、瑞聲（０２０１８）。
　　周三主板成交１００５﹒２億元，較上日減少４﹒４５％；港股通成交額１１９﹒９億，佔
大市成交１１﹒９３％。
　　恆指全日跌４１﹒８３點或跌０﹒１３％，最終收報３１１１０﹒２點。
　
＊騰訊３９０元見支持，近５億北水偷步買入搏業績＊

　　騰訊周三（１６日）收市後公布首季業績，期內純利２３２﹒９億元人民幣，按年急升
６１％，而為人關注的手機遊戲收入就大增６８％，錄２１７億元人民幣，均勝市場預期。
　　騰訊於交易時段內雖然偏軟，但每當股價貼近３９０元關口就見支持，最終全日收跌
０﹒４５％，報３９６﹒２元，北水偷步買入４﹒７５億元，結束過去四日淨沽盤局面，以本周
數據計算，三日合計暫仍錄淨沽盤５﹒１４億。
　　手機股有反彈，舜宇全日升１﹒８１％，北水流入２﹒０４億；碧桂園北水買入１﹒４１億
；華潤啤酒獲北水買入１﹒１億，復星醫藥（０２１９６）北水買入１﹒０２億。
　　建行續遭北水沽售，周三淨沽盤１﹒５１億，三日合計淨沽盤６﹒９４億；瑞聲北水沽
１﹒４５億，三日計淨沽盤５﹒０５億。（ｅｎ）

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