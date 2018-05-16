【本港經濟】金管局：首季信用卡應收帳款減少８﹒１％

《經濟通通訊社１６日專訊》金管局公布，在去年第四季由節日消費及持卡人以信用卡繳付

薪俸稅帶動信用卡應收帳款總額增加１０﹒８％後，今年首季信用卡應收帳款減少８﹒１％至３

月底的１２０７億元。

拖欠及經重組合併比率由上季末的０﹒３１％微升至３月底的０﹒３３％。信用卡撇帳額於

季內輕微增加０﹒０５億元至５﹒１７億元，而季度撇帳率則維持在０﹒４１％。（ｃｌ）

